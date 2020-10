Onderzoekscollectief van burgers helpt politie bij onopgeloste moordzaak

De politie en het Openbaar Ministerie gaan nauw samenwerken met een onderzoekscollectief van burgers om een moordzaak uit 2013 op te lossen. Het gaat om de moord op de 48-jarige Marja Nijholt, die op nieuwjaarsdag dood werd gevonden in Oss, meldt NRC. Zij had in de uren voor haar dood veel mensen aangeklampt en gezegd te vrezen voor haar leven.

Het onderzoekscollectief, Bureau Dupin, is een initiatief van oud-politieman, filmmaker en wetenschapper Peter de Kock. Hij vernoemde de groep naar C. Auguste Dupin, een amateurdetective met korte verhalen van Edgar Allen Poe.

Bureau Dupin gaat zelf onderzoek doen naar Nijholts dood en daarover gaat daarover podcasts publiceren. "Het grote onderzoek dat we gaan doen, is kijken of we als samenleving de opsporing kunnen verbeteren. Dus de samenwerking tussen politie en burgers", zei De Kock in het NOS Radio 1 Journaal.

Opsporing Verzocht

"De politie is eigenlijk gewend om wel vaker samen te werken met burgers. Dat doen ze bijvoorbeeld in programma's als Opsporing Verzocht." Anders dan bij de aanpak van dat programma wil De Kock gericht vragen gaan stellen aan de politie, die daar vervolgens, waar mogelijk, antwoord op zal geven. Bureau Dupin krijgt geen inzage in het politiedossier, maar werkt onder meer met bronnen die openbaar zijn.

Verder voert het bureau gesprekken met nabestaanden van Nijholt. "Interessant is dat daar eigenlijk al heel veel informatie naar buiten komt", zei De Kock. Het gaat bijvoorbeeld om verschillende scenario's over de laatste dag van het leven van Nijholt waarover nabestaanden vertellen. "Dat zou iets zijn wat we met de politie kunnen delen."

Meeste kennis buiten de politie

De Kock zegt tegen NRC dat hij geïnspireerd is door onderzoekscollectief Bellingcat, dat met hulp van burgers onderzoek deed naar de ramp met de MH17. "Je moet je realiseren dat de meeste kennis buiten de organisatie zit. Dus al heeft de politie 60.000 mensen in dienst, de grootste bron van kennis ligt daarbuiten. Wij zijn daarbuiten", zei De Kock op de radio.

De politie zegt potentie te zien in samenwerken met een burgercollectief. "Soms moet je paden durven te bewandelen waar je van tevoren niet weet hoe die exact gaan lopen. Dat maakt onze samenwerking zo waardevol", aldus Stan Duijf, hoofd regionale informatieorganisatie van de politie Oost-Brabant.