Rus zorgt voor frustratie Oranje-tennissters na late afmelding: 'Laat team in steek'

Nederland speelt van 8 tot en met 13 april in Portugal groepsduels met als inzet kwalificatie voor een play-offduel in het najaar voor promotie naar de wereldgroep. Nederland strijdt in Oeiras met elf landen om vier tickets voor de play-offs.

"Met Arantxa in het team hoorden we bij de sterke landen en zouden we meer kans hebben ons te plaatsen voor de play-offs", aldus Tamaëla.

Tamaëla heeft Eva Vedder als vervangster voor Rus opgeroepen. Suzan Lamens, Anouk Koevermans en dubbelspecialiste Demi Schuurs zijn de overige speelsters van het Nederlandse team.

Niet in vorm

Rus speelde de voorbije weken diverse grote hardcourttoernooien in de Verenigde Staten, maar deed dat zonder succes. Ze won één partij in haar laatste zes toernooien. In Europa kan Rus weer op haar geliefde gravel spelen. De tennisster was vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.

"Ik sprak haar een aantal weken geleden nog, maar toen had ik geen enkele indicatie voor een afmelding", vertelt Tamaëla.

"Ik had Arantxa zelfs nog aangeboden om een extra speelster mee te nemen naar Portugal, om haar een beetje te kunnen ontlasten. Je speelt in zo'n week toch vijf of zes ontmoetingen, met soms twee wedstrijden op een dag. Maar Arantxa vond dat geen probleem."