Gevangeniswezen: geen aanwijzingen voor omkoping door Khalid Kasem

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft geen aanwijzingen gevonden voor omkoping van een gevangenismedewerker door voormalig advocaat en presentator Khalid Kasem. Het gevangeniswezen stelde een onderzoek in na publicaties van het AD.

In geluidsopnames die de krant in handen zegt te hebben, zou te horen zijn dat Kasem tegenover wijlen Peter R. de Vries erkent dat hij een zogeheten selectiefunctionaris had omgekocht om een cliënt vervroegd vrij te krijgen. Kasem zelf sprak dat tegen.

'Veel schakels'

Onderzoekers van het Bureau Integriteit van de Dienst Justitiële Inrichtingen noemen het "niet aannemelijk dat er sprake is van een integriteitsschending". De onderzoekers analyseerden onder meer de bestaande procedures en spraken verschillende medewerkers.

Volgens de onderzoekers is een selectiefunctionaris slechts één "van de vele schakels in de keten" om ervoor te kunnen zorgen dat een gevangene (onrechtmatig) op vrije voeten komt of bepaalde vrijheden krijgt.

"Selectiefunctionarissen hebben geen bepalende rol bij de invrijheidstelling", schrijven de onderzoekers. Dat gebeurt namelijk op basis van een advies van de gevangenis. "Een afwijkend besluit door een selectiefunctionaris valt onmiddellijk op bij de gevangenis."

Ongepaste uitlatingen

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten concludeerde vorige week ook dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat Kasem ambtenaren heeft omgekocht of dat geprobeerd heeft. Wel kreeg hij een waarschuwing omdat hij "ongepaste uitlatingen" aan het adres van een cliënt had gedaan om een factuur betaald te krijgen.

De beschuldigingen zijn nog wel onderwerp van onderzoek door de rijksrecherche. Verder ligt er nog een klacht bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, zo meldt persbureau ANP. De oud-werkgever van Kasem, advocaat Geertjan van Oosten, verwijt hem dat hij in een uitgelekt gesprek zou hebben gezegd dat omkoping van DJI-medewerkers op het kantoor van Van Oosten gebruikelijk was.

Gisteren publiceerde GeenStijl een geluidsopname over de kwestie. Ook werd gisteren duidelijk dat Kasem voorlopig niet terugkeert als presentator. Hij maakte tot begin januari het programma Khalid & Sophie, maar is in ieder geval dit seizoen niet meer te zien vanwege alle discussie rond zijn persoon, zegt BNNVARA.