GGD gaat baby's vanaf zes maanden vaccineren tegen mazelen op Brabants kinderdagverblijf

De GGD gaat kinderen bij een kinderdagverblijf in de regio Brabant-Zuidoost vervroegd een vaccinatie aanbieden tegen mazelen. In Nederland kunnen kinderen doorgaans vanaf veertien maanden ingeënt worden tegen mazelen. Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen tussen de zes en veertien maanden nu al een BMR-prik krijgen.

De GGD maakt niet bekend om welk kinderdagverblijf het gaat en ook niet in welke plaats, schrijft Omroep Brabant. "Op dit specifieke kinderdagverblijf hebben meerdere kinderen mazelen gekregen. Dat betekent dat er sprake van verspreiding is en daarom nemen we deze extra maatregelen", aldus GGD-arts Ronald ter Schegget.

"Je zou je kunnen afvragen waarom we dit niet bij alle kinderen vanaf zes maanden aanbieden. Dat komt omdat het vaccineren op die jonge leeftijd wel een nadeel heeft. Je bent namelijk minder beschermd op de langere termijn", legt hij uit.

Volgens de GGD wegen in deze specifieke situatie de voordelen van een vroegtijdige bescherming op tegen de nadelen van een iets minder goede bescherming op de langere termijn.

Oudere kinderen op hetzelfde kinderdagverblijf die niet nog gevaccineerd zijn, krijgen opnieuw de kans om gevaccineerd te worden.

43 gevallen

In de regio Eindhoven en omstreken was al sprake van een toename in het aantal besmettingen met mazelen. De afgelopen week zijn zestien nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er 43 mazelenpatiënten in het zuidoosten van Brabant, aldus het RIVM. Verder zijn vier gevallen bekend in Limburg en drie in Midden-Brabant.

De GGD zegt dat er de afgelopen weken meerdere verzoeken van ouders zijn binnengekomen voor een vervroegd vaccin voor hun kind. "We leggen dan steeds uit dat de kans erg klein is dat kinderen mazelen oplopen die niet op een kinderdagverblijf zitten waar mazelen zijn geconstateerd", aldus de arts.