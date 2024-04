Hulporganisaties slaan bij Rutte alarm over Gaza: 'Code vlammend rood'

Volgens hulporganisaties in Nederland die ook in Gaza actief zijn, is UNRWA onvervangbaar. De coördinatie van hulpverlening in Gaza loopt vrijwel volledig via UNRWA, legt Save the Children-directeur Kraan uit. "Je moet UNRWA zien als een fijnmazig soort overheidsorgaan. Zij beheren scholen, ziekenhuizen en andere sociale voorzieningen, en hebben slagkracht. UNRWA doet ook alle coördinatie met de Israëlische regering."

"We zijn afhankelijk voor de hulp die wij verlenen voor de infrastructuur van UNRWA," benadrukt een woordvoerder van Oxfam Novib. "Als wij schoon drinkwater aanbieden, dan doen we dat in UNRWA-shelters."

Dat heeft ook te maken met de omvang van de organisatie - UNRWA telt meer dan 3000 medewerkers in het gebied, tegenover bijvoorbeeld tientallen medewerkers van Save the Children of Oxfam Novib.

UNRWA heeft ook als enige hulporganisatie een netwerk van 100 opslagplaatsen voor voedsel en een netwerk van opvangplekken waar het voedsel veilig kan worden uitgedeeld.

Er is dus geen alternatief voor UNRWA, zeggen de hulporganisaties. Kraan: "Als UNRWA wegvalt is dat echt de doodsteek voor de Gazanen."