Scheepvaart Grote Belt ligt stil vanwege problemen met raket op marineschip

Door een technisch probleem met een raket aan boord van een Deens marineschip is een deel van de Grote Belt afgesloten voor de scheepvaart. Dat meldt de Deense krijgsmacht.

Op het fregat Niels Juel in de haven van Korsør staat een draagraket op scherp. De draagraket werd in verband met een verplichte test geactiveerd en het lukt niet meer om die te deactiveren. Daardoor bestaat het risico dat de raket gelanceerd wordt en enkele kilometers verderop terechtkomt.

De draagraket wordt normaal gesproken gebruikt om anti-scheepsraketten mee te lanceren, maar tijdens de test wordt alleen de draagraket geactiveerd.

Ook luchtruim gesloten

Specialisten zijn opgeroepen om de draagraket alsnog te deactiveren. Tot dat gelukt is, is een gebied van 5 tot 7 kilometer van de marinehaven afgesloten voor de scheepvaart. Ook het luchtruim is gesloten.