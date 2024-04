Grote verhuurders verdienen aan te hoge servicekosten

Reactie verhuurders

Xior Student Housing, Plaza Resident Services, Change= en Holland2Stay hebben de mogelijkheid gekregen om te reageren. Change= is niet ingegaan op het verzoek.

Xior erkent dat het om meer dan vierhonderd zaken gaat en spreekt over een "grote administratieve impact". "Het gros van de zaken die we 'verliezen' heeft niet te maken met onterechte servicekosten, maar met facturen die (per vergissing) niet of niet tijdig werden ingediend tijdens de procedure voor de huurcommissie. De procedure van de huurcommissie is zeer streng, waardoor wij slechts enkele weken de tijd hebben om alle facturen in te dienen", stelt een woordvoerder van Xior.

Plaza geeft aan dat zij het in veel zaken niet eens waren met de uitspraak van de Huurcommissie, omdat aanvullende stukken niet werden behandeld. Daarom zijn ze naar de Hoge Raad gestapt. Plaza zegt transparant te zijn over de kostenposten en spreekt van een "verbetering in de dienstverlening", waardoor er sprake is van "een forse daling van het aantal zaken na 2020".