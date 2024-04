Saudi-Arabië gaat ook WTA Finals organiseren, ondanks protest uit tenniswereld

Als reden om voor Saudi-Arabië te kiezen geeft de WTA, de internationale tennisbond voor vrouwen, aan dat er is gekeken naar de mogelijkheden om het toernooi te organiseren, de groei van het prijzengeld en de bereidheid om het toernooi en de sport in aanzien te laten groeien.

Prijzengeld bijna verdubbeld

Wat betreft het prijzengeld is er een flinke groei te zien. Bij het toernooi in Cancun mochten de speelsters 9 miljoen dollar (ongeveer 8,3 miljoen euro) verdelen. In Saudi-Arabië is dat 15.25 miljoen dollar (ongeveer 14 miljoen euro). In 2025 en 2026 zal dat bedrag nog op gaan lopen.

Eerder werd al gekozen voor het Saudische Jeddah als decor voor de Next Gen Finals, het jaarlijkse toernooi voor mannelijke talenten tot 21 jaar. Dat contract loopt van 2023 tot en met 2027.

In februari werd bekend dat Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev en Holger Rune in oktober meedoen aan een nieuw demonstratietoernooi in Riyad, het '6 Kings Slam'.