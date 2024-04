'Wapens gevonden in onderzoek naar vermeend Rotterdams Hamas-lid'

In Bulgarije heeft de politie wapens gevonden die vermoedelijk bedoeld waren voor een Europese tak van Hamas, schrijven Duitse media. In dat onderzoek zitten nu vier mensen vast, onder wie Nazih R., een 57-jarige Rotterdammer. Hij werd in december aangehouden en is inmiddels overgeleverd aan Duitsland, dat het onderzoek naar de Europese Hamas-tak leidt.

Volgens justitie in Duitsland moest de ondergrondse tak van Hamas aanslagen plegen op Joodse doelen in Europa. Naast de Rotterdammer heeft de politie in Duitsland ook drie mannen aangehouden in Berlijn. Justitie in Duitsland kwam het viertal op het spoor na een tip van een geheime dienst in Israël.

Op de telefoons van de verdachten vonden agenten foto's van wapens en dat leidde naar het depot in het zuiden van Bulgarije, dicht bij de Turkse grens.

Drone-aanval

De wapens in Bulgarije waren bestemd voor Berlijn. Het was de bedoeling dat ze daar verborgen zouden blijven totdat er opdracht zou komen om over te gaan tot aanslagen op de Joodse doelen, zo denkt de Duitse justitie.

Die opdracht zou komen uit Libanon. De contactpersoon van de vier Hamas-leden zou Khalil Al-Kharraz zijn geweest. Hij was een hooggeplaatste commandant van de militaire tak van Hamas in Libanon. Hij kwam in november van afgelopen jaar om het leven bij een drone-aanval, vermoedelijke uitgevoerd door Israël.

"Een vredelievende familieman"

Nazih R., de aangehouden man uit Rotterdam, ontkende begin dit jaar iedere betrokkenheid bij Hamas en hij wilde de overlevering aan Duitsland tegenhouden. Op een zitting op 6 februari sprak zijn advocaat van "een zeer politieke beschuldiging".

Ze noemde haar cliënt "een vredelievende familieman met een slechte gezondheid". Maar de rechter ging daar niet in mee en besloot dat de man wel aan Duitsland mocht worden overgeleverd.