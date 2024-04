'Pijp is weer vol' bij Oranje voor EK-kwalificatie, Jonker hoopt op Martens en Groenen

Energie en de wil. Vooral mentaal lijkt Oranje er beter voor te staan. Met Jackie Groenen, Lieke Martens, Jill Roord, Vivianne Miedema en Daphne van Domselaar zit een vijftal basisspelers nog altijd in de lappenmand. Een paar weken clubvoetbal heeft veel goeds gedaan.

Jonker heeft nog hoop dat Martens en Groenen er tegen Noorwegen bij kunnen zijn. Het is nu nog niet zeker of ze naar Nederland komen, maar het is ook nog niet uitgesloten", aldus de bondscoach, die daarover vrijdag of zaterdag een beslissing neemt.

Nieuw begin

De aftrap van de kwalificatie voor het EK van volgende zomer is als een nieuw begin. "Persoonlijk vond ik het heel zwaar en heel moeilijk", vertelt Van de Donk, "dat je olympische droom gewoon weg is. Het is nu fijn dat er een nieuw doel is om naartoe te werken. Dat had ik wel nodig."

Het toewerken naar dat nieuwe eindtoernooi begint met nieuwe gezichten: Gwyneth Hendriks en Nina Nijstad van PSV en keepster Daniëlle de Jong van FC Twente. Wat Van de Donk betreft bijna letterlijk nieuwe gezichten.