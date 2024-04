Dienstplichtbrief wijst jongeren op verslechterde veiligheidssituatie

Volgens staatssecretaris Van der Maat wordt de tekst van de brief elk jaar onder de loep genomen en indien nodig aangepast. "En dit jaar hebben we er weer voor gekozen om uit te leggen dat er echt iets aan de hand is in de wereld. We leven echt in een andere tijd dan een paar jaar geleden. De veiligheidssituatie is dramatisch verslechterd."

Doel is dan ook om jongeren bewust te maken dat vrede en veiligheid in Nederland niet vanzelfsprekend zijn. "Dat besef moet iedere Nederlander op zich laten inwerken", meent Van der Maat. "Dit is een mooi moment. De opkomstplicht mag dan opgeschort zijn omdat we gelukkig in vrede leven, maar als het fout gaat in ons land of binnen de NAVO, dan zullen we onszelf moeten verdedigen."

'Dienstplicht staat op de waakvlam'

Toch hoeven jongeren niet bang te zijn dat ze plotseling een geweer in de handen krijgen gedrukt, zegt de directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Ben Schoenmaker. "Dat zie ik echt niet gebeuren, want dat zou betekenen dat de opkomstplicht opnieuw ingevoerd moet worden en de infrastructuur binnen Defensie is daar helemaal niet op ingericht", legt hij uit. "De kans is echt niet groot. De dienstplicht staat op een waakvlammetje. Het is echt een laatste optie die ze achter de hand hebben."

Volgens hem staat de verwijzing meer in de brief om jongeren te wijzen op het belang van Defensie. "En het bijbrengen van besef van de ernst van de situatie in Europa", legt hij uit. "De oorlog in Oekraïne is echt zorgelijk en dat moeten jongeren begrijpen. En ook al zijn er natuurlijk genoeg jongeren die dat besef wel hebben, het is altijd goed om het nut en noodzaak van Defensie te blijven benadrukken."

Het ministerie van Defensie is van plan 17-jarigen volgend jaar, behalve de dienstplichtbrief, ook een enquête te sturen, waarin hen nogmaals wordt gevraagd na te denken wat vrede en veiligheid voor ze betekent, en wat ze daaraan zouden willen bijdragen, bijvoorbeeld werken binnen Defensie.