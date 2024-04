Zaterdag wordt het lekker warm, maar niet voor lang

Komende zaterdag kan het zomers warm worden, verwachten de weerdiensten. Volgens Weeronline kan het zeker tussen de 21 en 24 graden worden. Maar lenteliefhebbers moeten niet te vroeg juichen: de verwachting is dat de temperatuur alleen zaterdag boven de 20 graden uitkomt.

Na het wisselvallige weer van de afgelopen maand, de zoveelste periode van regen en af en toe een koude wind, is het qua temperatuur genieten geblazen komende zaterdag. Door de warme wind uit het zuiden wordt het hier ook aangenaam.

Helaas voor zonaanbidders is er een kleine kanttekening, want de zon zal niet echt helemaal doorbreken, verwacht weervrouw Roosmarijn Knol. "Er zijn mogelijk veel sluierwolken, daardoor kan het zijn dat de zon zich niet altijd laat zien. Met een beetje pech zal het een waterig zonnetje zijn."

Saharastof

Naast de warmte kan er ook Saharastof over het land trekken zaterdag. Dat komt, zoals de naam al doet vermoeden, vanuit de Sahara deze kant opgewaaid. Eerdere stofwolken die over ons land trokken, maakten dat het minder zonnig was.

Wie er dus op uit wil om van de temperatuur te genieten, doet er goed aan om dit gelijk zaterdag te doen; daarna is er namelijk weer regen op komst en gaat de temperatuur omlaag. Zondag wordt 17 graden verwacht. De dagen daarna zakt de temperatuur weer verder naar beneden en blijft het wat wisselvallig.