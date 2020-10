Stevinsluizen bij Den Oever half jaar dicht voor scheepvaart

De Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever zijn vanaf vandaag een half jaar gestremd voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat bouwt bij de sluis een keersluis. Die moet de bestaande schutsluis beschermen.

"We zijn bezig om de hele Afsluitdijk te versterken", zegt Lukas Meursing van Rijkswaterstaat tegen Omrop Fryslân. "Niet alleen de dijk maar ook alle sluizen. Dat doen we door een keersluis voor de schutsluizen te bouwen, die hoog water tijdens een grote storm kan tegenhouden."

De keersluis staat normaal open, maar kan met storm of hoog water worden gesloten. Rijkswaterstaat gebruikt de stremming ook om onderhoud te plegen aan de Stevinsluizen zelf.

Aanleg in de winter

Om mensen op het water zo weinig mogelijk te hinderen bouwt Rijkswaterstaat de nieuwe keersluis in de winter, zegt Meursing. "Voor de bouw is het niet ideaal om beton te storten in de winter. Maar we hebben er bewust voor gekozen om de recreatievaart in de zomer te ontzien."

Het wegverkeer zal volgens Rijkswaterstaat nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden. De scheepvaart kan de Lorentzsluis bij Kornwerderzand gebruiken.