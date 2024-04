Burgerschapsexamen vanaf 2026 verplicht op het mbo

Vanaf het studiejaar 2026-2027 wordt het voor mbo-studenten verplicht om examen te doen in 'burgerschap'. Demissionair minister Dijkgraaf schrijft aan de Tweede Kamer dat hij in het mbo de basisvaardigheden van de studenten wil versterken en dat burgerschap daar ook bij hoort.

Volgens de minister gaat het dan bijvoorbeeld om kennis van de democratische rechtsstaat, maar ook over hoe je zelfstandig keuzes kunt maken over je financiën of over hoe je desinformatie kunt herkennen. Eerder noemde hij de eisen aan het burgerschapsonderwijs te vaag en te vrijblijvend.

Onnodige prestatiedruk

Dijkgraaf was aanvankelijk niet voor een examen, omdat hij bang was voor onnodige prestatiedruk onder studenten. Bovendien gaat het niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en ervaringen.

De minister is nu tot de conclusie gekomen dat het examen ook kan worden ingevuld met een 'portfolio'. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit praktijkopdrachten, presentaties, verslagen van bezoeken, interviews en een eindgesprek. Opleidingen mogen voor een deel zelf bepalen hoe ze het burgerschapsonderwijs inrichten.

Op sommige mbo's wordt al gewerkt met een burgerschapsportfolio. Volgens Dijkgraaf hebben zowel docenten als studenten daar positieve ervaringen mee opgedaan.