Vitesse staat op omvallen, maar wat is er nu precies aan de hand?

Bestaat Vitesse over een paar weken nog? De licentie van de club is serieus in gevaar, zegt interim-directeur Edwin Reijntjes. Dat levert een hoop vragen op, want hoe heeft het zover kunnen komen? En stond Vitesse niet al vaker op omvallen? En wat is nu het grootste probleem van de club?

Vijf vragen en antwoorden die wat duidelijkheid scheppen.

1. Waarom staat de licentie op de tocht?

Dat is een uitgebreid verhaal, maar kort samengevat komt het erop neer dat Vitesse niet aan de licentie-eisen van de KNVB voldoet. Er wordt door de voetbalbond bijvoorbeeld gekeken naar de financiën. Er moet een jaarverslag zijn, ondertekend door een onafhankelijke accountant.

De financiën van Vitesse zijn op dit moment niet op orde. Volgens dagblad De Gelderlander is er een acuut tekort van 3,5 miljoen euro.

Vitesse geeft nu ongeveer 26 miljoen euro uit in een jaar en daar staat 19 miljoen euro aan inkomsten tegenover. Dat was lange tijd geen probleem, omdat Vitesse een Russische eigenaar had die het gat tussen uitgaven en inkomsten dichtte. Maar na de invasie van Oekraïne door Rusland vertrok eigenaar Valeri Ojf. Hij stak geen geld meer in de club.

Vitesse dacht een nieuwe eigenaar te hebben gevonden in de Amerikaan Coley Parry, van The Common Group. Bij hem sloot de club ook een lening af om dit seizoen te kunnen overbruggen.

Die lening zou omgezet worden in eigen kapitaal als Parry de eigenaar zou worden, maar na 18 maanden onderzoek werd een overname afgekeurd. Dat betekent dat Vitesse op dit moment geen financiële injecties krijgt.

Bekijk hier een explainer over de mogelijke overname van Vitesse: