Grote zorgen in politiek over lage vaccinatiegraad, deel Kamer wil meer actie

Tienduizend levens gered

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet een vaccinatiegraad van minimaal 95 procent als noodzakelijk om ziektes als mazelen en rode hond helemaal te elimineren. In Nederland is de vaccinatiegraad onder baby's en peuters inmiddels gedaald onder de 90 procent. Een lage vaccinatiegraad komt niet alleen maar voor in de 'biblebelt', waar mensen om geloofsredenen hun kinderen vaak niet laten inenten. Ook in bepaalde wijken in de grote steden is de vaccinatiegraad inmiddels gevaarlijk laag.

Van Ooijen wil naar eigen zeggen "alles doen om het tij te keren. Als het maar bewezen effectief is." Het Rijksvaccinatieprogramma heeft in de loop der jaren naar schatting zo'n tienduizend levens gered, zo zei hij.