'Rijkste Nederlander, De Carvalho-Heineken, ontwijkt op grote schaal belasting'

Charlene de Carvalho-Heineken ontwijkt op grote schaal de belasting die ze in Nederland moet betalen. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek.

De Carvalho-Heineken is al jaren de rijkste Nederlander. Ze is grootaandeelhouder van bierconcern Heineken als enige erfgenaam van biermagnaat Freddy Heineken, die in 2002 overleed. Volgens berekeningen van NRC bedraagt haar vermogen minimaal 16 miljard euro.

Bij de belastingontwijking gaat het om dividend dat ze ontvangt van haar aandelen in Heineken. Daarover zou ze 15 procent dividendbelasting moeten afrekenen, maar ze liet de afgelopen jaren honderden miljoenen aan dividend via een brievenbusfirma in Luxemburg naar belastingparadijs Jersey lopen. Daar hoefde ze slechts 2,5 procent belasting te betalen. Dit heeft de Nederlandse schatkist zo'n 30 miljoen euro per jaar gekost.

Constructie

Deze fiscale constructie is per 1 januari dit jaar door het kabinet met een anti-misbruikmaatregel verboden. Nu sluist De Carvalho-Heineken het geld door onder een andere noemer: "terugbetaling van aandelenkapitaal". Hierdoor betaalt ze helemaal geen dividendbelasting meer.

"Belastingontwijking is een ongewenst fenomeen", schreef demissionair staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij vorig jaar aan de Tweede Kamer. "Door belastingontwijking komen de kosten van algemene voorzieningen uiteindelijk te liggen bij burgers en bedrijven die wel gewoon op tijd hun belasting betalen."

De officiële woonplaats van De Carvalho-Heineken is het Zwitserse Perroy, maar ze woont het merendeel van het jaar in het Verenigd Koninkrijk.