Spartak Moskou betaalt opgepakte Promes voorlopig geen salaris meer

Voetballer Quincy Promes ontvangt voorlopig geen salaris meer van Spartak Moskou, de club waar hij nog tot 2025 onder contract staat. Algemeen directeur Oleg Malisjev verklaart tegenover het Russische persbureau TASS dat zijn club Promes niet kan betalen zolang hij niet bij de ploeg is.

Promes zit op dit moment in een gevangenis in Dubai, sinds hij enkele weken geleden op het verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie werd gearresteerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Promes is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef.

De oud-speler van Ajax en FC Twente werd in februari bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van een grote lading cocaïne. Vorig jaar kreeg hij ook al 1,5 jaar cel voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Tijdens een trainingskamp van zijn team in Dubai werd hij opgepakt.

"We zijn niet blij dat hij door omstandigheden niet bij het team is", aldus Malisjev. "Volgens de contractvoorwaarden ontvangt hij geen salaris als hij niet bij de ploeg is."