Vanavond op tv: Euthanasie na psychisch lijden • Nasleep aanval hulpkonvooi Gaza • Netflixfilm Scoop

Film SCOOP

De Netflixfilm SCOOP gaat over het spraakmakende interview van de Britse prins Andrew met BBC Newsnight in 2019. De prins hoopte met dit interview zijn naam te zuiveren, maar in plaats daarvan leidde het tot het einde van zijn publieke rol in het koningshuis. We spraken met actrice Gillian Anderson en met Sam McAlister, die voor de BBC nauw betrokken was bij de totstandkoming van het interview.