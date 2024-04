Meer euthanasie na psychisch lijden, steeds vaker uitgevoerd door eigen arts

Annerieke Luijendijk is psychiater en voerde vorige maand voor het eerst euthanasie uit bij een patiënt die lang bij haar in behandeling is geweest. Eerder was zij terughoudend: "Je kan op zoveel verschillende manieren kijken naar psychiatrische problematiek dat er eigenlijk altijd wel weer een behandelmogelijkheid te bedenken is. Dus is het lijden echt uitzichtloos? Of heeft het nut om de zoveelste behandeling toch te proberen?"

Voor een psychiater is het heel moeilijk om het beloop van een ziektebeeld te voorspellen, zegt Luijendijk: "Ik heb in mijn loopbaan vaak meegemaakt dat patiënten die echt heel ernstig ziek waren over de tijd heen toch herstelden."

Ondanks de aanvankelijke huiver besloot Annerieke Luijendijk onlangs euthanasie te verlenen aan haar patiënt, na een lang beoordelingstraject waarin zij werd bijgestaan door een consulent van het Expertisecentrum Euthanasie. "Ons past als beroepsgroep ook enige nederigheid en realiteit. Soms is psychiatrisch lijden zo groot, dan kleurt de psychiatrische aandoening alles wat het leven waardevol maakt. En als het lijden dag in dag uit zo groot is, dan vind ik de euthanasievraag invoelbaar en een onderdeel van goed medisch handelen."

Meer aandacht voor verzoeken

Bij een euthanasieverzoek voortkomend uit psychisch lijden is extra aandacht nodig voor onder meer de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek en de uitzichtloosheid van het lijden.

Door die intensieve procedure en de toename van het aantal verzoeken, staan nog altijd veel mensen op de wachtlijst bij het Expertisecentrum Euthanasie. De wachttijd verschilde vorig jaar van enkele maanden tot in enkele gevallen wel 3 jaar.

Een groot deel van de verzoeken die het expertisecentrum krijgt op basis van psychisch lijden vindt geen doorgang. Psychiater Casteelen van het expertisecentrum vertelt dat maar 10 procent van die verzoeken daadwerkelijk wordt uitgevoerd. "Een heel groot deel valt af omdat ze niet aan de wettelijke criteria voldoen."

Het komt ook geregeld voor dat patiënten zich terugtrekken, vertelt Casteelen: "Soms duren de trajecten jaren. Dan hebben we al veel gesprekken gehad en proberen ze toch nog een behandeling. Of de doodswens verdwijnt helemaal, dat zijn de blije berichten."