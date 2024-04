Vijf aanhoudingen na schot door raam in Amsterdamse snackbar

De politie heeft gisteravond vijf jongeren aangehouden na een schietincident in een snackbar in Amsterdam-Zuidoost. Een kogel werd door de ruit geschoten.

De schietpartij volgde op een ruzie, rond 20.30 uur gisteravond, tussen een klant en twee andere aanwezigen. Daarbij werd ook gevochten.

Na de ruzie gingen de twee anderen naar buiten. Een van hen loste vervolgens een schot in de richting van de zaak. In het raam is een kogelgat te zien.

Vuurwapen gevonden

Daarna sloegen de mannen op de vlucht en gingen een woning aan de Kikkenstein in, meldt AT5. De politie hield daar vijf verdachten aan, allemaal jongens tussen de 16 en 18 jaar uit Amsterdam. De politie vermoedt dat onder hen de schutter is. In de woning is een vuurwapen gevonden.

De persoon met wie de verdachten ruzie maakten, raakte lichtgewond. Een politiewoordvoerder wil niet zeggen hoeveel mensen er verder aanwezig waren in de zaak. "Sowieso wat personeel en een aantal andere klanten."