Kroes verder in het nauw, KNVB gaat zaak voorleggen bij licentiecommissie

De geschorste Ajax-directeur Alex Kroes heeft de regels van de KNVB overtreden door aandelen van Ajax te kopen terwijl hij nog in dienst was van AZ. Dat heeft de voetbalbond laten weten na vragen van de Volkskrant.

De KNVB gaat daarom de zaak voorleggen aan de licentiecommissie.

Kroes raakte deze week in opspraak toen het duidelijk werd dat hij kort voordat hij werd benoemd als de nieuwe algemeen directeur van de Amsterdammers, hij 17.000 aandelen van de club had gekocht. Op dat moment was hij nog aan AZ verbonden.

Ajax besloot daarop hem voorlopig te schorsen met het voornemen om de samenwerking permanent te beëindigen.

"Op de vraag van de Volkskrant of iemand die op enig moment directeur is van voetbalclub A ook aandelen mag hebben van voetbalclub B, hebben wij laten weten dat dit niet mag op grond van kwaliteitseisen uit de richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder", laat de KNVB weten aan de krant.

"De casus zal worden voorgelegd aan de licentiecommissie betaald voetbal. Die commissie houdt toezicht op de naleving van de licentieregelgeving."