Frans echtpaar krijgt levenslang verbod op huisdieren en jaar voorwaardelijk

Franse media melden dat de man al eerder verdachte was van dierenmishandeling in 2014. Hij woonde met dertien katten en een hond in een huis van 18 vierkante meter. Die zaak werd geseponeerd.

Nooit meer huisdieren

De vrouw vertelde in de rechtbank dat de dieren "de liefde van haar leven waren", maar dat ze het had "verpest". De verzameling aan dieren begon volgens haar in 2018, toen ze zo'n zes dieren van iemand overnam. Daarna volgden er nog dertig, die zich vervolgens weer hebben voortgeplant.

Volgens Franse media is de vrouw psychisch onderzocht en heeft ze het zogeheten syndroom van Noach. Dat kenmerkt zich door het obsessief willen redden van dieren, zelfs als iemand dat helemaal niet kan.

De officier van justitie had achttien maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De rechtbank kwam tot zes maanden minder, en legde ook een levenslang verbod op huisdieren op, plus een verbod op vrijwilligerswerk bij een dierenwelzijnsorganisatie.

Verder moet het echtpaar een schadevergoeding betalen van ruim 100.000 euro aan de instanties die de honden en katten hebben opgevangen. Een aantal van die dieren heeft het niet overleefd.