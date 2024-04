'Stormloop' op paspoortaanvragen, wachttijden bij gemeenten lopen op

Verschillende gemeenten in Nederland kunnen de aanvragen voor een paspoort op dit moment niet aan. Reiskoepel ANVR spreekt van een "stormloop" en ziet dat de wachttijden op kunnen lopen tot zes weken. Normaal gesproken is de wachttijd ongeveer een week.

De piek is het gevolg van regels die zijn veranderd in 2014. Tot dat jaar waren paspoorten en ID-kaarten vijf jaar geldig, maar dat werd gewijzigd naar tien jaar. De verandering betekent dat een groot aantal mensen dit jaar een nieuw identiteitsbewijs nodig heeft.

Geen noodpaspoort

Het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde eerder al voor een piek in het aantal paspoortaanvragen. Meerdere gemeenten hebben maatregelen genomen om de drukte tegen te gaan. Zo zijn er nieuwe medewerkers aangetrokken en worden openingstijden uitgebreid.

Directeur Frank Oostdam van de ANVR roept op om goed te kijken wanneer je paspoort verloopt en hoe lang het in het land van bestemming nog geldig moet zijn. "Zo kun je op tijd bij je gemeente aankloppen voor een nieuw identiteitsbewijs, maar plan dit ruim van tevoren."

De ANVR benadrukt dat een noodpaspoort aanvragen geen zin heeft. Dat is alleen mogelijk in echte noodsituaties en is geen alternatief voor het niet op tijd ontvangen van een paspoort.