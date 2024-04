Tweede organisatie voor voedselhulp staakt werk in Gaza, 150.000 maaltijden per dag minder

Een tweede hulporganisatie die voedsel distribueert in Gaza legt voor onbepaalde tijd het werk neer. De organisatie Anera, die 150.000 maaltijden per dag verzorgde in samenwerking met World Central Kitchen, zegt dat de veiligheidsrisico's te groot zijn voor de medewerkers en hun gezinnen.

Als reden noemt Anera onder meer de dood van de zeven internationale hulpverleners van World Central Kitchen (WCK) die maandag omkwamen bij een Israëlische luchtaanval. Samen waren WCK en Anera goed voor 2 miljoen maaltijden per week. WCK staakte meteen na de aanval alle activiteiten in Gaza.

Verder noemt Anera in de verklaring de dood van een van de eigen medewerkers. Hij werd volgens de Amerikaanse hulporganisatie ook gedood bij een Israëlische luchtaanval. Zijn dood is "nog steeds niet uitgelegd", zegt Anera. Ook het verlies "van talloze andere hulpverleners en hun families" maakt dat de organisatie zegt niet langer veilig hulpgoederen te kunnen leveren.

Hongersnood

Anera en WCK waren twee van de laatste organisaties die nog actief zijn in het gebied. De hulpverleners deelden maaltijden uit die heel hard nodig zijn.

Gisteravond zei ook de VN de komende 48 uur geen nachtelijke hulpverlening te verstrekken in verband met het gevaar voor aanvallen door het Israëlische leger. Volgens een woordvoerder blijft de hulp overdag doorgaan.

Hulporganisaties luidden al eerder de noodklok over de voedselsituatie in de Gazastrook. En het Internationaal Gerechtshof in Den Haag - waar een proces is aangespannen tegen Israël - sprak vrijdag in een tussenvonnis uit dat er inmiddels sprake is van hongersnood.

Hoe het zit met de honger in Gaza zie je in deze video van NOS op 3: