Enorme roof in Los Angeles, dieven stelen 30 miljoen dollar cash

Uit een gelddepot in Los Angeles is dit paasweekend zo'n dertig miljoen dollar gestolen. Daarmee is het de grootste diefstal van geld uit de geschiedenis van de stad, meldt de Los Angeles Times.

De details van de roof die naar buiten zijn gekomen zouden niet misstaan in een Hollywood-speelfilm. De dieven zijn zondagnacht naar het lijkt via een luik in het dak binnengekomen. Vervolgens konden ze de kluis openmaken zonder er ook maar iets aan te beschadigen.

Hoe ze de vermoedelijk honderden kilo's aan contanten vervolgens buiten hebben gekregen is onduidelijk. Wel is in de zijkant van het gebouw op beelden van de lokale zender ABC-7 een groot gat te zien dat inmiddels is afgedekt.

Bewakers ontdekten pas de volgende ochtend wat er was gebeurd. Het alarm is tijdens de roof niet afgegaan. Van de daders was geen spoor.

Professionele daders

Het gebouw wordt gebruikt door een firma die geldtransporten verzorgt voor bedrijven uit de omgeving. Dat er zulke bedragen opgeslagen werden, was volgens lokale media bekend bij slechts een kleine groep medewerkers.

Vanwege de geraffineerde werkwijze van de dieven gaat politie ervan uit dat een professionele groep verantwoordelijk is voor de roof.