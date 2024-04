Ondernemers in Amersfoort bezorgd over sluiting treinstation deze zomer

Ondernemers in Amersfoort vrezen voor een fors omzetverlies deze zomer. Door werkzaamheden aan het spoor die ProRail vorige maand aankondigde, rijden in de zomervakantie nauwelijks treinen van en naar het station. Dat betekent dat toeristen de stad moeilijker kunnen bereiken.

Een ongelukkige timing, vindt Walrick Halewijn van ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort. Afgelopen najaar werd de stad namelijk door een internationale vakjury verkozen tot Europese stad van het jaar. "We gingen uit van een zomer met een gouden randje."

Hoogseizoen-aantallen

De bekroning heeft het toerisme in de stad nu al aangezwengeld. Dat merkt Hans van Harten van Gilde Amersfoort. Bij die organisatie zijn onder meer stadswandelingen te boeken. "November en december zijn normaal onze laagseizoen-maanden, maar we hadden bijna hoogseizoen-aantallen", zegt hij tegen RTV Utrecht.

De stadsgidsen hebben het nu drukker dan ooit. "Je hoopt dit jaar te profiteren van die prijs, maar dat kan dus niet."

Drie weken lang is Amersfoort helemaal niet bereikbaar per trein. De werkzaamheden starten op 4 juli, op 19 augustus moeten alle treinen weer volgens dienstregeling rijden. In totaal moet 5 kilometer aan spoor vervangen worden.

Toch geen rechtszaak

De ondernemers overwogen nog een rechtszaak te beginnen om de sluiting van het station te voorkomen. Maar na een gesprek met ProRail zagen ze af van juridische stappen. Het alternatief van de wekenlange sluiting zou zijn dat ProRail de werkzaamheden uitsmeert over langere tijd. Dan zou Amersfoort in fases een jaar lang slecht bereikbaar zijn. "Dan is de lange pijn nog rampzaliger", zegt Halewijn. "We snappen dat ProRail niet anders kan."

Eind deze maand komt de NS met plannen voor een dienstregeling met alternatief vervoer. De bedoeling is dat reizigers niet meer dan drie kwartier langer over hun reis naar Amersfoort doen.

Bereikbaar

"Toch gaan dagjesmensen kiezen voor een beter bereikbare stad", verwacht Halewijn. "Maar we zijn bereikbaar. Dat moeten we zo goed mogelijk gaan communiceren."

De ondernemers tonen veerkracht en zijn bezig met een campagne om mensen te laten weten wat deze zomer allemaal kan in Amersfoort. "Maar de bal ligt bij ProRail, zij moeten zorgen dat toeristen de stad in kunnen komen."

Volgens de NS reizen dagelijks ongeveer 40.000 reizigers van, via of naar station Amersfoort.