Betalen met mobiel heeft pinpas bijna ingehaald

De mobiele telefoon gaat dit jaar de pinpas verdringen aan de kassa. Dat verwachten De Nederlandsche Bank (DNB) en de Betaalvereniging Nederland na gezamenlijk onderzoek.

Afgelopen jaar is er al een stuk vaker afgerekend met de telefoon. In 2022 werd 21 procent van de kassabetalingen gedaan met een mobiel, een jaar later was dat 29 procent. De verwachting is dat contactloos betalen met mobiel dit jaar de meestgebruikte betaalwijze wordt.

Insteken bij grote aankopen

Contactloos betalen met de pinpas wordt nu nog het vaakst gedaan, zo blijkt uit het onderzoek. Bij 8 procent van de betalingen wordt de pinpas in het pinapparaat gestoken. Dat gebeurt vooral bij grote aankopen, vermoedelijk omdat het lange tijd bij de meeste banken verplicht was om bij bedragen boven de 50 euro de pinpas erin te steken. Hoewel die verplichting bij sommige banken is verdwenen, blijven consumenten dat nog doen.

Voor kleine bedragen wordt er vaker contant afgerekend. Het aantal contante betalingen is al drie jaar lang stabiel. Bij twee op de tien aankopen aan de kassa wordt met contant geld betaald.