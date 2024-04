Weinig huurders in vrije sector benutten kans op huurverlaging

Slechts een half procent van de mensen die vorig jaar een nieuw huurcontract tekenden, heeft de hoogte van hun huurprijs laten beoordelen. Degenen die dat deden, zagen hun maandhuur met gemiddeld 433 euro dalen. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer op basis van gegevens van de Huurcommissie en de Woonbond. Een woordvoerder van de Huurcommissie bevestigt het nieuws.

Afgelopen jaar lieten 469 nieuwe huurders in de vrije sector hun huurprijs toetsen, terwijl er volgens schattingen jaarlijks zeker 100.000 huurders in deze sector een nieuw contract tekenen. Uiteindelijk kregen 313 huurders gelijk en kregen ze een huurverlaging van gemiddeld 433 euro per maand.

Niet op de hoogte

Mensen kunnen binnen de eerste zes maanden na ingang van hun huurcontract de hoogte van de huurprijs laten toetsen bij de Huurcommissie, een landelijk orgaan voor huurgeschillen. Als de commissie vindt dat de huur eigenlijk onder de grens voor sociale huur moet zijn, dan kan de huurprijs omlaag worden bijgesteld. Dit zou vooral bij kleinere woningen voorkomen, die soms flink te duur zijn.

In 2024 is de maximale huur bij nieuwe verhuur van een sociale huurwoning vastgesteld op 879,66 euro . Dat heet de huurliberalisatiegrens, daarboven gaat het om vrije sector en particuliere verhuur.

Na zes maanden verliest men de mogelijkheid om de huurprijs door de Huurcommissie te laten toetsen en moeten huurders de overeengekomen prijs betalen. Klachten kunnen dan alleen nog bij de kantonrechter worden behandeld.

Volgens het onderzoek van Pointer weet een groot deel van de huurders niet van deze mogelijkheid af. Ook zeggen mensen dat ze uit angst voor een conflict met de verhuurder terughoudend zijn in tijden van woningschaarste.

Wet betaalbare huur

Naast de individuele mogelijkheid tot het toetsen van huurprijzen, ligt er een wetsvoorstel om huurprijzen betaalbaar te houden. De wet betaalbare huur is geïnitieerd door demissionair minister De Jonge en moet huurders beschermen tegen onredelijk hoge huurprijzen door onder meer het puntensysteem uit te breiden.

Hierdoor krijgen meer woningen een maximale huurprijs, inclusief die in de vrije sector, tot een huur van ongeveer 1100 euro. De Kamer debatteert deze maand over de invoering van de wet.