Peperdure Nederlandse film gaat (toch) in première voor Kerst

Beeld uit de film 'Slag om de Schelde' - Levitate Film

De makers van de duurste Nederlandse film in jaren, De Slag om de Schelde, laten de film toch voor de Kerst in première gaan. Een opmerkelijke keuze, omdat er vanwege de coronamaatregelen maximaal dertig bezoekers in een bioscoopzaal mogen zitten. De investering van ruim 14 miljoen euro in de Nederlandstalige film kan met die bezoekersaantallen niet worden terugverdiend. Het epos gaat over drie jonge mensen in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de strijd om het gebied van de Scheldemonding in 1944. De paden van een Engelse piloot, een Zeeuws meisje in het verzet en een Nederlandse jongen die voor de nazi's vecht, kruisen elkaar in die slag, waarbij 10.000 mensen omkwamen.

Duurste Nederlandse films: 1. Zwartboek (2006) 18 miljoen 2. Ontdekking van de Hemel (2001) 14 miljoen 3. Kruistocht in Spijkerbroek (2001) 12 miljoen 4. Michiel de Ruyter (2015) 8 miljoen

James Bond De release van de film werd twee keer uitgesteld. De eerste keer vanwege de coronapandemie en daarna omdat die tegenover de nieuwe James Bondfilm No Time to Die kwam te staan, die ook rond de Kerst zou uitkomen. De makers van De Slag om de Schelde besloten dat die concurrentie te groot was, en stelden de première uit naar het voorjaar van 2021. Nadat de makers van de Bondfilm bekendmaakten de film in april 2021 uit te brengen, ontstond het idee om De Slag om de Schelde toch met Kerst in de bioscopen te laten draaien, omdat er, in tegenstelling tot andere jaren, deze Kerst geen grote internationale producties te zien zijn.

"De blockbusters met Kerst zijn weg, alle bioscopen staan dan leeg", zegt producent Alain de Levita op het NOS Radio1-Journaal. "De Bondfilm heeft een wereldwijde markt, de makers kijken wat er in de wereld gebeurt. Wij hebben alleen met de Nederlandse markt te maken. Dat gaf ons de kans om alsnog in december uit te komen." Gezamenlijke aanpak De Levita zat afgelopen vrijdag met de distributeur September Film, de opdrachtgever Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, het Filmfonds en de bioscoopketens Vue, Pathé en Kinepolis om de tafel. Ze besloten tot een gezamenlijke aanpak om de film een succes te maken. Geld is daarbij niet de belangrijkste beweegreden, aldus de producent. "Ook met volle zalen lukt het niet die 14 miljoen euro terug te verdienen, Nederland is een kleine markt. De opzet is ook niet om er geld aan te verdienen, maar om een epische film te maken die leert hoe de oorlog was." De film is vanaf 17 december te zien in zo'n 200 bioscoopzalen. De makers hopen op een miljoen bezoekers, maar verwachten dat dat, gezien de huidige beperkte bezoekerscapaciteit, een uitdaging zal worden. Daarnaast is het nog maar de vraag of de bioscopen tijdens de feestdagen open zijn, nu het kabinet zich beraadt op strengere maatregelen zoals een lockdown en een avondklok . Mocht er een lockdown komen, dan wordt de première opnieuw uitgesteld.