Nog tientallen vermisten na aardbeving Taiwan, aantal gewonden loopt op

In de oostelijke stad Hualien, vlak bij het epicentrum, moeten meerdere mensen in tenten slapen. Volgens de autoriteiten zijn zeker honderd gebouwen zodanig beschadigd dat bewoners niet terug kunnen en dat de gebouwen gesloopt moeten worden.

Mensen gered

Het is de hulpdiensten wel gelukt om zes mijnwerkers te bevrijden. Ook bij een nabijgelegen natuurpark zijn elf toeristen gered die na de beving het park niet meer konden verlaten.

Er is inmiddels ook contact met vijftig hotelmedewerkers die vast kwamen te zitten op weg naar hun werk, in een hotel in een natuurpark. Het is drie van hen gelukt om een ander hotel te bereiken en zo contact te leggen met de buitenwereld. De vijftig mensen waren ten tijde van de beving met busjes onderweg naar hun werk. Reddingswerkers moeten eerst de weg naar het hotel vrijmaken voordat de medewerkers gered kunnen worden. De verwachting is dat dit snel gebeurt.

In het populaire natuurpark zitten volgens de Taiwanese brandweer nog 646 mensen vast, voornamelijk in hotels. Ook zij kunnen gered worden wanneer de weg is vrijgemaakt.

Bekijk hieronder beelden van tijdens en na de aardbeving: