Met 'aangepaste procedures' maakt Verstappen zich geen zorgen na remprobleem in Australië

"We hadden al wat signalen op zaterdag, niet alles zag eruit zoals het zou moeten", blikt Verstappen terug in Suzuka. "Achteraf kun je zeggen dat het met de rem te maken had, maar dat wisten we toen nog niet, anders hadden we het wel aangepakt. In de rondjes naar de startgrid toe, voelde ik me heel goed in de auto."

Wat er precies mankeerde aan zijn auto, hoe het kon dat die rechterachterrem zijn race zo snel beëindigde, daar spreekt Verstappen zich niet expliciet over uit. "Het is heel moeilijk om uit te leggen hoe dat kon ontstaan."

'Procedures aanpassen en in de gaten houden'

Of het een technisch probleem betrof of een menselijke fout van een van zijn monteurs, laat Verstappen in het midden. "Het was uiteindelijk geen probleem, maar je moet het wel vastzetten natuurlijk", zegt hij cryptisch.

Volgens Verstappen worden bij zijn renstal Red Bull Racing de "procedures aangepast en nauwlettend in de gaten gehouden" om te voorkomen dat de remmen hem opnieuw parten spelen. "We moeten ervan leren en zorgen dat het niet meer gebeurt. Maar normaal gesproken is dat niet het geval."