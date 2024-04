Auto rijdt pand dagbesteding binnen, bestuurder gevlucht

In Roosendaal is afgelopen nacht een auto het gebouw van een dagbesteding binnengereden. De bestuurder ging er na het ongeluk vandoor. De auto kwam volledig in het pand te staan en richtte een ravage aan.

Het voertuig reed eerst door een hek en door de tuin, en ramde vervolgens de pui van het gebouw. De auto kwam in een lokaal van de dagbesteding tot stilstand. Op dat moment waren er geen activiteiten in het gebouw aan de Gerard ter Borchstraat, meldt Omroep Brabant.

Het is nog niet bekend waardoor de auto het gebouw in is gereden. De politie is nog op zoek naar de bestuurder. De auto is door een bergingsbedrijf uit het pand gehaald.

Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor de dagbesteding. In het pand worden activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking.