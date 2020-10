Teambaas Horner: 'Komende weken beslissing over teamgenoot Verstappen'

"Zijn resultaat in Portugal en zijn eerdere zege veranderen niets aan de situatie", verklaarde Horner zondag. "We hebben veel info en data over al onze rijders. Ook uit het verleden. Hij doet het super bij Alpha Tauri en voelt zich er comfortabel. Er is daar minder druk en de verwachtingen zijn minder hooggespannen. Ze passen goed bij elkaar. Ik kijk naar alle opties en ik zou mijn werk niet goed doen als ik beschikbare ervaren coureurs als Hülkenberg en Pérez negeer."

De naam van Pierre Gasly zingt ook nog geregeld rond. Hij reed eerder aan de zijde van Verstappen, maar moest door gebrek aan succes zijn stoeltje afstaan aan Albon. Bij zusterteam Alpha Tauri leefde Gasly dit seizoen helemaal op, met de zege in de Grand Prix van Italië als hoogtepunt. Zondag finishte hij in Portimão als vijfde.

Sergio Pérez en Nico Hülkenberg zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar een Formule 1-stoeltje. "Ik ben niet bang achter het net te vissen", zei Horner zondag na de race in Portugal. "Hülkenberg en Pérez zullen wel wachten met elders tekenen, want ik denk dat ze liever bij Red Bull rijden dan dat ze nu al voor andere opties zullen kiezen."

Albon kreeg van de renstal te horen dat hij in Portugal en Italië, waar komend weekeinde op Imola wordt gereden, een plaats kan afdwingen met goede resultaten. De Thai liet de eerste kans in Portimão liggen. En hij heeft concurrentie.

Wie is volgend seizoen bij Red Bull de teamgenoot van Max Verstappen? De kans dat Alexander Albon dat is, lijkt steeds kleiner te worden. Teambaas Christian Horner was zondag na de Grand Prix van Portugal, waar Albon met de twaalfde plaats geen WK-punten binnenhaalde, opvallend duidelijk. "De komende weken moeten we een beslissing nemen over de man naast Max Verstappen."

Horner benadrukte dat Red Bull er in deze periode alles aan gelegen is Albon naar goede resultaten te dirigeren. "Laten we niet vergeten dat hij het vorig jaar bij ons veel beter deed dan Gasly. We willen hem een eerlijke kans geven, maar de tijd dringt. Dit is de fase van het seizoen waarin de focus verschuift naar volgend jaar."

Moeilijk te besturen

Probleem volgens Horner is dat de Red Bull-wagen moeilijker te besturen is dan de Alpha Tauri. "De RB16 heeft een erg gevoelige achterkant. Max kan daar goed mee omgaan, Alex vindt het moeilijker. Als Alex bij Alpha Tauri zou rijden, zou het gemakkelijker voor hem zijn. Zo gaat dat soms. Kijk naar Sebastian Vettel bij Ferrari. Soms heb je een auto die je niet ligt of waar je je niet comfortabel in voelt."

Albon mag het seizoen in elk geval bij Red Bull afmaken. Horner: "Iedereen in het team wil dat hij slaagt. We gunnen het hem echt. Alex is een fijn mens en dit is pas zijn tweede F1-jaar. Het is mentaal echter zwaar en Max is een extreem moeilijke teamgenoot om te verslaan. Ik hoop echt dat Alex volgende week kan terugslaan na dit voor hem wederom moeilijke weekend."