'400 Duitse agenten gelinkt aan rechts-extremisme en complottheorieën'

Tegen ruim vierhonderd Duitse politieagenten lopen onderzoeken of tuchtprocedures vanwege een verdenking van rechts-extremistische opvattingen of het steunen van complottheorieën. Dat melden het nieuwstijdschrift Stern en de Duitse zender RTL na eigen onderzoek.

De journalisten hebben cijfers opgevraagd bij de ministeries van Binnenlandse Zaken van alle zestien Duitse deelstaten. Minister Reul, de bewindspersoon in Noordrijn-Westfalen, zegt bij Stern dat agenten die niet achter de grondwet staan een groot gevaar vormen voor de democratie en de rechtstaat. Hij voegt eraan toe dat hij dit soort mensen niet bij de politie wil.

Ook Uli Grötsch, hoofd van de Duitse federale politie, ziet een enorme dreiging. "We leven in een tijd waarin rechts-extremisten doelbewust proberen de politie te destabiliseren", zegt hij. "Het gevaar is groter dan ooit tevoren. Voor het hele land. En dus ook voor de politie."

Drie deelstaten verstrekten geen cijfers. De onderzoekers denken dan ook dat het totale aantal onderzochte agenten nog hoger ligt.

Al langer onderzoek

Onderzoek naar mogelijke extremisten binnen de politiediensten is al jaren aan de gang in Duitsland. In 2022 publiceerde het federale ministerie van Binnenlandse Zaken nog een rapport over de situatie, waarin stond dat gedurende een periode van drie jaar 327 medewerkers van de Duitse politie banden hadden met rechts-extremisme.