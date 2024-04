Wekdienst 4/4: NAVO bestaat 75 jaar • Rechtszaak doodgestoken supermarktmedewerkster

Goedemorgen! De NAVO viert vandaag het 75-jarig jubileum met onder meer een ceremonie en kranslegging. In Den Haag start de rechtszaak die draait om de 36-jarige vrouw die vorig jaar in een supermarkt in de stad werd doodgestoken.

Eerst het weer: de dag start bewolkt en nat, gevolgd door enkele losse buien. In de middag is er kans op wat hagel, onweer en windstoten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond zijn er opklaringen. Het wordt 12 graden in het noorden en 15 graden in het zuidoosten van het land.