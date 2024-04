'Minstens 5 doden na Russische drone-aanval op Charkiv'

Bij een Russische drone-aanval op de Oost-Oekraïense stad Charkiv zijn ten minste vijf doden gevallen, zo melden de regionale gouverneur en de burgemeester van de stad via sociale media. Drie van de doden zijn hulpverleners, die af waren gekomen op een explosie in een appartementengebouw. Dezelfde plek werd nogmaals bestookt toen zij daar aan het werk waren.

Naast de hulpverleners kwamen ook twee inwoners van de stad om, bij verschillende aanvallen. Ten minste vijf mensen raakten gewond, zo meldt gouverneur Oleh Synjehoebov van de regio Charkiv. Hij meldt dat ten minste op drie plekken in de stad woongebouwen zijn geraakt, waarna op één van die plekken brand uitgebrak.

Elders in de stad stortte een gebouw deels in. Volgens burgemeester Ihor Terechov werden de gebouwen geraakt door Shaheds, Iraanse aanvalsdrones die door Rusland worden gebruikt om Oekraïne te bestoken.

Vaker onder vuur

Charkiv is de op een na grootste stad van Oekraïne, met zo'n 1,4 miljoen inwoners. De stad ligt dicht bij de grens met Rusland, en wordt vaak bestookt door het buurland. Door Russische luchtaanvallen vielen vorige maand meerdere doden, en ligt de stroom- en watervoorziening regelmatig plat.

Het na een korte pauze nogmaals bestoken van dezelfde plek, om zo hulpverleners te doden, is een tactiek die het Russische leger al jarenlang hanteert: dit zogeheten double-tapping deed het leger ook al in Syrië, toen het aan de zijde van president Assad meevocht, en het gebeurt nu ook regelmatig in Oekraïne.