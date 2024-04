Loonstijging vlakt af: 6,8 procent in eerste kwartaal

De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 6,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Dat is iets minder dan de loonstijging in het laatste kwartaal van vorig jaar, die met 6,9 procent de hoogste stijging was in 40 jaar.

De lonen stegen het hardst bij woningcorporaties: 12,4 procent. Dat is een inhaalslag van een jaar eerder, toen de lonen daar maar 2,5 procent stegen. Ook leraren en horecamedewerkers gingen er gemiddeld meer dan 10 procent op vooruit. De lonen in de zorg stegen met ruim 7 procent.

Als de gemiddelde stijging van de cao-lonen wordt gecorrigeerd voor de inflatie, de zogenoemde reële loonstijging, dan blijft er nog 4,3 procent over. Het is pas het tweede kwartaal op rij dat die reële loonstijging positief is, daarvoor werden de hogere cao-lonen tenietgedaan door de extreem hoge inflatie.