Van de Zandschulp heeft twee dagen nodig voor zege op Portugees gravel

Van de Zandschulp was de week ingegaan als nummer 87 van de wereld, precies de plek die Coria vorige week nog innam. De Argentijn had één positie moeten inleveren, tegen Van de Zandschulp tien.

Dinsdagmiddag was het op papier geringe niveauverschil aanvankelijk amper zichtbaar geweest. Van de Zandschulp brak zijn opponent al in diens eerste servicegame en stond na een kwartier op een 3-0 voorsprong. De regen voorkwam een snel vervolg op die voortvarende start.

Opvallende serie

Woensdagavond werd de partij voortgezet en het had er alle schijn van dat er in de verhoudingen weinig veranderd was. Van der Zandschulp kwam op de service van de slordig beginnende Coria 40-0 voor, maar de Argentijn wist die drie breekpunten, en ook nog een vierde, weg te werken.

Het bleek de opmaat voor een opvallende serie servicebeurten: Van de Zandschulp moest op 4-2 zijn opslag inleveren, maar had drie breaks later alsnog de eerste set binnen. Coria repareerde ook in de tweede set een break achterstand, maar won deze keer vervolgens ook de set. In derde was de Argentijn echter kansloos.

"Het was niet de beste wedstrijd, maar het was mijn eerste gravelwedstrijd van het jaar tegen iemand die al wat meer gravelwedstrijden heeft gespeeld", constateerde de 28-jarige Veenendaler tevreden.