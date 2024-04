Twente verspeelt voorsprong bij Heerenveen, maar verstevigt wel derde plek

FC Twente heeft in een doelpuntrijk eredivisieduel, waarin de treffers vooral voor rust vielen, met 3-3 gelijkgespeeld bij sc Heerenveen. Daardoor loopt nummer drie Twente slechts één punt uit op achtervolger AZ, dat eerder vanavond verloor.

Voor Heerenveen, dat op een 1-3 achterstand kwam en dus een comeback maakte, betekent de remise dat de play-offs om Europees voetbal uit zicht beginnen te raken. FC Utrecht pakte eerder vandaag namelijk drie punten tegen PEC Zwolle, terwijl Sparta gisteren al won.

Opvallende aanwezige in het Abe Lenstra stadion was Maurice Steijn, die eerder dit seizoen werd ontslagen als trainer van Ajax. Zijn zoon Sem stond in de basis bij Twente, maar Steijn is naar verluidt ook nadrukkelijk in beeld om komend seizoen hoofdtrainer te worden van Heerenveen.