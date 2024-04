Oranje-back Frimpong draagt met goal bij aan finaleplaats Leverkusen

Bayer Leverkusen is in Duitsland met groot vertoon van macht doorgedrongen tot de finale van de DFB-Pokal. Oranje-international Jeremie Frimpong was een van de doelpuntenmakers bij een 4-0 zege op Fortuna Düsseldorf.

Rechtsback Frimpong was in de beginfase erg actief en opende de score met een vlammend schot van dichtbij. Bij rust was het al 3-0 voor de trotse koploper van de Bundesliga, via Amine Adli en Florian Wirtz. De ene verzorgde de assist voor de ander en andersom.

Pas na de 3-0 kreeg Düsseldorf, dat in de tweede Bundesliga uitkomt, twee fikse kansen. Die gingen er niet in, maar na een knullige handsbal mocht Wirtz er vanaf de stip wel 4-0 van maken.

Kort na de vierde goal werd de hele voorhoede van de thuisploeg gewisseld. Frimpong speelde wel de hele wedstrijd.

Leverkusen neemt het in de eindstrijd op tegen Kaiserslautern, dat dinsdag met 2-0 te sterk was voor stuntploeg FC Saarbrücken. Bayer staat in zijn vijfde bekerfinale. Alleen in 1993 ging de cup naar Leverkusen.

Koopmeiners en De Roon verliezen

Twee andere Oranje-internationals stonden in Italië in de halve finale van de beker. Teun Koopmeiners en Marten de Roon verloren met Atalanta met 1-0 van Fiorentina en moeten de return, die op 24 april gespeeld wordt, winnen om de finale van de Coppa Italia te bereiken.

Het enige doelpunt van de wedstrijd in Florence kwam van Rolando Mandragora.