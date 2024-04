Zeven jaar cel voor man met megafoon bij Capitoolbestorming

De menigte in Washington was opgejut door president Trump en zijn team, die ten onrechte beweerden dat er grootschalige stemfraude was gepleegd. Ondanks diverse rechtszaken en onderzoeken is er nooit bewijs gevonden voor massale fraude bij de presidententsverkiezingen.

Juridisch gesteggel

Onlangs oordeelde het Hof van Beroep dat Trump vervolgd mag worden voor zijn rol bij de Capitoolbestorming. Maar het juridische gesteggel is nog niet voorbij over de vraag of hij als toenmalig president immuun is voor berechting.

De 77-jarige Republikein heeft het Hooggerechtshof verzocht zijn immuniteit voorlopig te garanderen. De zaak van de Capitoolbestorming en de pogingen van Trump om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken, zou in maart beginnen, maar is voorlopig uitgesteld. In november zijn de volgende presidentsverkiezingen, die vrijwel zeker weer gaan tussen Trump en Biden.