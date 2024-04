Ollongren over NAVO-fonds voor Oekraïne: 'Logisch om hulp te structureren'

De NAVO wil een fonds oprichten met daarin 100 miljard euro om Oekraïne te kunnen blijven steunen en om voorbereid te zijn op een "andere politieke wind", aldus NAVO-baas Jens Stoltenberg vandaag. Hij leek daarmee te hinten op de mogelijkheid dat Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt en hulp aan Oekraïne aan banden legt. Toch noemt demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren het fonds geen anti-Trumpverzekering.

Ollongren zegt in Nieuwsuur dat dit nieuwe plan past bij de inspanningen van de NAVO om de "militaire samenwerking met Oekraïne te bestendigen". "Het is logisch om de steun aan Oekraïne binnen de NAVO te structureren en te verankeren."

Tot nu toe wilde de NAVO militaire steun aan Oekraïne niet centraal coördineren. Lidstaten besloten afzonderlijk wat ze wanneer leverden. Coördinatie vanuit de NAVO zou Poetin namelijk op kunnen vatten als een provocatie. Met de mogelijke oprichting van dit fonds lijkt die angst verdwenen.

Of het fonds er daadwerkelijk komt, is nog niet duidelijk. Alle 32 lidstaten moeten het ermee eens zijn. "Maar vergis u niet: Oekraïne kan voor nu en voor de lange termijn rekenen op NAVO-steun", aldus Stoltenberg op de NAVO-top in Brussel, waar vandaag en morgen de 75e verjaardag van het bondgenootschap gevierd.

Reële dreiging

Ollongren blikt terug op 75 jaar waarin de NAVO heeft bijgedragen aan vrede en veiligheid in Europa. "De NAVO is ooit opgericht vanwege de Sovjetunie, toen Oost-Europese landen achter het IJzeren Gordijn verdwenen. West-Europese landen richtten de NAVO op om bescherming te bieden en oorlog te voorkomen. Dat is gelukt, maar de dreiging is vandaag de dag echt reëel."

Dat de NAVO de hulp aan Oekraïne nu wel centraal wil organiseren, vindt Ollongren geen gekke ontwikkeling. "Nu gebeurt die steun in een ad hoc gezelschap van meer dan vijftig landen onder voorzitterschap van de Verenigde Staten, de "Rammstein Groep". Er zijn geen tekenen dat Poetin wil stoppen, en dat betekent dat wij ons ook moeten voorbereiden op een langdurige oorlog en langdurige steun aan Oekraïne. Het is dus logisch om van ad hoc-hulp naar een structuur toe te werken die we kunnen volhouden."

Provocatie

Ollongren zegt dat het gevaarlijk is om mee te gaan in het "narratief van Poetin" dat zo'n fonds een provocatie zou zijn. "Hij beweert ook dat de NAVO gezegd zou hebben niet uit te kunnen breiden naar het oosten van Europa. Dat is niet waar. Hij heeft ook gezegd dat hij een lidmaatschap van Zweden en Finland als een provocatie zou beschouwen. Dat is toch gebeurd. Ik denk niet dat we daarnaar moeten luisteren, maar moeten kijken naar onze veiligheid in Europa en naar wat Oekraïne nodig heeft."

Volgens Ollongren wil Stoltenberg dat er op de NAVO-top in Washington in juli overeenstemming is over het fonds tussen de 32 leden. "Er zullen ongetwijfeld nog discussies over komen."