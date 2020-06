Vrouw op punt van bevallen? Partner krijgt vanaf morgen vijf weken extra verlof

Vanaf morgen kunnen partners in de eerste zes maanden na de geboorte van hun kind vijf extra werkweken verlof opnemen. De partner krijgt via het UWV 70 procent van het loon doorbetaald.

Het is een aanvulling op de huidige wet WIEG, waar partners vijf dagen na de geboorte doorbetaald krijgen door de werkgever. In totaal gaat het dus om zes weken verlof.

Doorbraak

Organisaties die zich al jaren hard maken voor meer partnerverlof spreken van een "belangrijke mijlpaal". "Dit is een doorbraak voor Nederland", zegt Ilze Smit van kenniscentrum Rutgers. Ze vindt de regeling ook een goede stap om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan, waar volgens een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens 43 procent van de vrouwen mee te maken heeft. "Bij vrouwen tussen de 25 en 40 jaar denken werkgevers: 'Zij is binnenkort zwanger, ik heb geen zin in het verlof.' Nu ook mannen verlof krijgen, is het risico om een man of vrouw aan te nemen even groot."

De regeling heeft verder als doel om het ouderschap meer gelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat als vaders 'solozorg' oppakken, ze meer betrokken blijven bij de opvoeding van het kind en dat het voor moeders makkelijker is om weer aan het werk te gaan. "Daarom pleiten wij ervoor dat de partner het verlof opneemt ná het verlof van de moeder", zegt Smit. "Niet tegelijk."