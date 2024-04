Utrecht boekt vijfde thuiszege op rij, clubicoon Van der Maarel bejubeld

FC Utrecht heeft voor de vijfde keer op rij een thuiswedstrijd gewonnen in de eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans creëerde thuis tegen PEC Zwolle in de eerste helft weinig kansen, maar sloeg direct na rust toe: 5-1.

Bij Utrecht was het niet een van de doelpuntenmakers, maar Mark van der Maarel die het middelpunt van de feestvreugde was. Het clubicoon, dat zijn afscheid heeft aangekondigd en na dit seizoen stopt, werd in de rust in het veld gebracht en verzorgde al binnen twee minuten de voorzet die tot de 1-0 leidde.

"Hij is helemaal vrij in zijn hoofd", verklaarde Jans de goede invalbeurt van Van der Maarel. De verdediger was voordat hij een maand geleden de knoop doorhakte om te stoppen wat stilletjes, volgens Jans. "Hij was aan het piekeren. Nu is hij helemaal los."

"Het heeft voor een bepaalde rust gezorgd", bevestigde Van der Maarel, die naar eigen zeggen best wel een denker is. "Soms denk ik, het smaakt naar meer", lachte hij. "Maar nee, het is goed zo. Ik kan nu hopelijk gewoon genieten."

Utrecht weer achtste

Dankzij de zege klimt Utrecht weer naar de achtste plaats. PEC Zwolle had de punten goed kunnen gebruiken, want de ploeg van trainer Johnny Jansen bivakkeert vlak boven de nacompetitiegrens.