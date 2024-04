Duits bondsdaglid AfD kreeg mogelijk Russisch geld

Een politicus van de Duitse rechts-radicale partij AfD wordt in verband gebracht met geld uit Rusland. Het gaat om Petr Bystron, Bondsdaglid en de nummer twee op de AfD-lijst voor de Europese verkiezingen. Dat meldt de Tsjechische krant Denik N. Anonieme regeringsbronnen zeggen tegen de krant dat er hard bewijs voor is, in de vorm van geluidsopnamen. De Tsjechische inlichtingendienst BIS onderzoekt de opnamen.

Bystron, die Tsjechische roots heeft, zou banden hebben met het pro-Russische netwerk Voice of Europe van Viktor Medvedtsjoek, een pro-Russische Oekraïense zakenman en politicus en een vriend van president Poetin. Hij zou ook geld hebben aangenomen. Bystron ontkent dat en noemt het laster. Volgens de regeringsbronnen is het bewijs echter waterdicht.

Uitleg aan partijtop

Het netwerk zou honderdduizenden euro's hebben geschonken aan Europese politici met pro-Russische standpunten, onthulde Denik N vorige week. Het geld zou onder andere bedoeld zijn voor hun campagnes, om zo de Europese verkiezingen te beïnvloeden.

De AfD heeft Bystron om uitleg gevraagd over de beschuldigingen in de Tsjechische krant. Hij moet uiterlijk morgen een schriftelijke verklaring overhandigen aan de partijtop over alle aantijgingen aan zijn adres. Daarbij verwijst de partijleiding onder meer naar de berichten over de geluidsopnamen.

De Europese lijsttrekker van de AfD, Maximilian Krah, wil dat Bystron geen campagne meer voert tot er meer duidelijk is over de beschuldigingen. Volgens Die Welt wordt daarover maandag een besluit genomen.

Er worden ook andere landen genoemd in verband met het Russische desinformatieschandaal, waaronder Nederland. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over de kwestie, om te weten te komen of ook Nederlandse politici zich hebben laten omkopen, en zo ja wie, maar er werden geen namen genoemd.