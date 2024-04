Koerdische winnaar in Turkse stad Van mag toch burgemeester worden

De winnaar van de lokale verkiezingen in de Turkse stad Van mag na protest toch burgemeester worden. De provinciale kiesraad zette aanvankelijk een streep door Abdullah Zeydans overwinning, maar is volgens Turkse media nu teruggekomen van dat besluit.

DEM, de partij waar Zeydan lid van is, verwelkomt het definitieve besluit. De provinciale kiesraad is overstag gegaan "dankzij verzet van het Koerdische volk", zegt de pro-Koerdische partij op X. Op een gedeelde video is te zien dat aanhangers op straat feestvieren en zwaaien met vlaggen.

'Strafzaak'

Zeydan kreeg zondag 55 procent van de stemmen in de stad in het zuidoosten van Turkije. De DEM-kandidaat behaalde fors meer stemmen dan zijn tegenhanger van regeringspartij AKP, Abdulahat Avraz, die op 27 procent bleef steken. Maar de kiesraad oordeelde achteraf dat Zeydan nooit mee had mogen doen vanwege een strafzaak uit 2016. Hij was toen opgepakt op verdenking van het verspreiden van 'terreurpropaganda'.

Zijn partij noemde het een politiek besluit, omdat Zeydan voorafgaand aan de verkiezingen nog wel officieel was goedgekeurd voor deelname. Toen AKP-kandidaat Avraz naar voren werd geschoven door de kiesraad als burgemeester, gingen DEM-aanhangers de straat op in Van.

Het kwam gisteravond tot een confrontatie tussen ordetroepen en demonstranten: