AZ drijft weg van Champions League-voetbal na grote nederlaag bij Heracles

Op voorhand was AZ de favoriet: de Alkmaarders hadden vijf van hun laatste zes eredivisieduels gewonnen. Thuisploeg Heracles had juist maar één van de laatste zes competitiewedstrijden gewonnen.

Toch waren het de Heraclieden die op voorsprong kwamen. Na een kleine twintig minuten werd de bal door PSV-huurling Fredrik Oppegård teruggelegd op de rand van het strafschopgebied, waar Brian de Keersmaecker klaar stond om uit te halen. De Belg deed dat geweldig: met links krulde hij de bal onhoudbaar in de bovenhoek.

Drie desastreuze AZ-minuten, record Hornkamp

AZ gaf zich niet gewonnen en bleef de dominante ploeg in de eerste helft. Drie desastreuze minuten deden de Alkmaarders echter de das om.

Tussen de 38ste en de 40ste minuut gaf AZ twee penalty's weg. Eerst was het Riechedly Bazoer die zich vergreep aan Hornkamp, daarna werd Bryan Limbombe neergelegd door Kristijan Belic. Beide strafschoppen werden koeltjes benut door Hornkamp, die beide keren in een andere hoek schoot.

Hornkamp werd daarmee de eerste speler ooit die in elk van zijn eerste zes thuiswedstrijden voor Heracles in de eredivisie scoorde. In totaal staat hij in 2024 op negen eredivisiegoals, alleen Luuk de Jong heeft er meer (10).