Loodgieter Vlaardingen na lange reeks aanslagen: 'Verhuizen geen optie'

De Vlaardingse loodgieter die al een jaar doelwit is van aanslagen, is niet van plan te verhuizen. Dat zegt hij in een uitgebreid interview met de regionale omroep Rijnmond.

De loodgieter, Ron van Uffelen, nam zelf contact op met de omroep, onder meer omdat hij boos is op de situatie en op de burgemeester van Vlaardingen. "Burgemeester Wijbenga? Die is gewoon op zoek naar iets waarmee hij kan bewijzen dat ik fout ben. Ik heb al vier politie-invallen gehad, met drugs- en wapenhonden erbij. Er is niks gevonden. Ik ben niet heilig ofzo. Maar ik ben niet wie hij denkt dat ik ben."

Sinds april vorig jaar zijn er meer dan tien aanslagen met zwaar vuurwerk gepleegd op de loodgieter, op zijn bedrijfspand, zijn bedrijfsauto's en zijn woning. De politie arresteerde zes mensen. Gisteren werd een van hen veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden.

Afgelopen weekend werd een brandbom naar binnen gegooid bij familieleden van de loodgieter. Het huis is van binnen compleet vernield. Een van zijn neefjes lag twee dagen op de intensive care, schrijft de omroep. Van Uffelen noemt dat "heel erg". "Dit is weer een stap verder met de ellende", zegt hij.

De verdachten en de veroordeelde hebben niks losgelaten over een motief of een opdrachtgever. Van Uffelen zegt het zelf ook echt niet te weten. "De reden zal zijn dat iemand me niet mag. Maar wie dat is? Ik weet het niet. Ik heb geen brief ontvangen en ik word ook niet afgeperst. Er lag alleen een keer een spandoek. Met 'betalen' erop."

Hij geeft toe dat hij niet altijd een lieverdje is. "Ik heb weleens drugs gebruikt en ook wel losse handjes gehad. In de horeca stond ik er altijd wel, zeg maar. Maar ik ben geen dealer of drugscrimineel."

Lijst van mogelijke opdrachtgevers

Ook vertelt hij aan Rijnmond dat hij enkele jaren geleden vocht met Marco E., een van de meest gezochte criminelen van Europa. Waarover de ruzie ging, wil hij niet zeggen.

De voortvluchtige E. staat daarom wel op zijn lijst van potentiële opdrachtgevers voor de aanslagen. "Maar het kan net zo goed iemand anders zijn. Iemand die ik ontslagen heb bijvoorbeeld. Ik heb een lijst opgesteld en die heb ik ook aan de politie gegeven. Wat we nu doen is afvinken. Er zijn misschien al tien mensen in beeld geweest. Bij een deel is de politie langs geweest, bij een deel ikzelf. Tot motorclub Caloh Wagoh aan toe. Maar zij bleken er allemaal niets mee te maken te hebben. Nu zijn er nog een stuk of wat over."

De loodgieter verblijft in een hotel en heeft een gebiedsverbod voor twee wijken in Vlaardingen. "Dat begrijp ik niet. Het zou voor de veiligheid zijn. Maar ik ben nog nooit in de buurt geweest van de plek waar een explosief afging."

Inwoners van Vlaardingen, met name omwonenden, zijn al maandenlang ongerust, sommigen zijn ronduit bang. Maar verhuizen vindt Van Uffelen geen optie. "Dat is het verplaatsen van het probleem. Kom ik naast jou wonen, en dan? Ben jij dan blij?" Tegen zijn huidige buren en buurtgenoten zegt hij: "Ik vind het waanzinnig vervelend voor ze. Honderd procent. En het is pleuris-erg dat het allemaal aan mij gerelateerd is."