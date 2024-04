Korte tijd storing bij Instagram en WhatsApp

WhatsApp en Instagram hebben korte tijd te maken gehad met een storing. Op sociale media meldden gebruikers uit verschillende landen dat hun berichten niet meer werden verzonden en dat hun Instagram-feed niet meer werd ververst.

Ook gebruikers van Facebook meldden dat ze problemen hadden. De drie diensten zijn allemaal in handen van het Amerikaanse bedrijf Meta.

De storing begon rond 20.15 uur en was na zo'n twintig minuten ten einde. Er is niets bekend over de oorzaak. De website Allestoringen.nl kreeg in korte tijd tienduizenden meldingen van mensen die problemen hadden met WhatsApp en Instagram.

Facebook en Instagram hadden vorige maand ook al te maken met een wereldwijde storing. Die duurde ongeveer een uur.